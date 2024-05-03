Fenerbahçe evinde yenildi: Seri son maça kaldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltti. S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Açıklamada Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun ‘B’den ‘B+’ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün ‘pozitif’ olarak korunduğu kaydedildi. Yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtildi. Cari […]