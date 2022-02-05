Fenerbahçe evinde Başakşehir’e kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, dört maçlık galibiyet özlemine son verdi.

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Turuncu-laciverti ekip ilk yarısı golsüz sona eren maçta Fenerbahçe’yi, Berkay Özcan’ın 61’inci dakikada attığı golle mağlup etti.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, puanını 37’ye yükseltti ve aynı puana sahip Fenerbahçe’nin averajla önüne geçti. Turuncu-lacivertli ekip, sezonun ilk maçında da rakibini 2-0 yenmişti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise GZT Giresunspor’a konuk olacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı ilk maçı kazandı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye karşı teknik adam olarak ilk kez çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe’de nokta koyan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yapmıştı.

Fenerbahçe: Son beş maçta tek galibiyet

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.

Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir’e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor’la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.

Bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir’e mağlup olduğu 2 karşılaşmada gol kaydedemeyen sarı-lacivertliler, iç sahada ise 3. yenilgisini yaşadı.