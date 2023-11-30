Fenerbahçe de Beşiktaş gibi 'farklı' yenildi

Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a 6-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5’inci maçında Nordsjaelland’a konuk oldu.
Ev sahibi, maçı 6-1 kazandı.
Maçta Nordsjaelland’ın gollerini Hey, Svensson, Nygren (3) ve Rasmussen kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golüyse Batshuayi’den geldi.
Böylece Nordjaelland 10 puana yükseldi ve grupta liderliği yakaladı. Avrupa maçlarında en ağır yenilgilerinden birisini alan Fenerbahçe’yse 9 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.
Beşiktaş da evinde ağırladığı Belçika ekibi Club Brugge’e 5-0 mağlup olmuştu.