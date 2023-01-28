Fenerbahçe, 601 kombine kartı iptal etti

Fenerbahçe, maçlara gelmeyip kombine kartlarını kâr karşılığı devreden kişilerin kartlarını iptal etti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 Kasım 2022’deki divan toplantısında, maçlara gelmeyip kombine kartını kar karşılığı devreden kişilerin kartlarının iptal edileceğini duyurmuştu.

Hürriyet’ten Süleyman Arat’ın aktardığına göre Fenerbahçe, bu şekilde devredildiği tespit edilen 601 kombine kartı iptal etti.

Arat’a konuşan Fenerbahçe yetkilileri şunları söyledi: “Bu kişilerin çoğu bu sezon bir tek maç dahi izlememiş. Fenerbahçe Kulübü’nün kombinelerini alıp daha sonra devir yoluyla satarak gelir sağlayan kişiler. Bu şahıslar titiz bir takip sonucunda tek tek tespit edildi ve kim olduğuna bakılmadan kombine biletleri iptal edildi. Bu kişilere bundan sonra kombine satışı da yapılmayacak.”