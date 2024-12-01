Fehmi Koru: Türkiye de değişiyor

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“Ne oluyor?” meraklıları için dünyada Trump ile birlikte çok şeyin değişeceğini bir kez daha tekrarlayabilirim.

Kimi yeni tedirginliklerle karşılaştıracak dünyamızı bu değişikliklerin, kimi de eski yanlışlıkları daha iyi görmemizi sağlayarak gözlerimizi açacak.

“Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez” diyen biri olmuştu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs 2023 gününün gecesi…

Sahi kimdi o?

Fehmi Koru’nun yazısı