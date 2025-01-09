Fehmi Koru: Trump, geleneksel medya ve sosyal medyadaki müttefikleriyle tüm dünyada dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor

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Trump, işine yaradığı için tepe tepe kullandığı sosyal medya gücünü, geride bıraktığımız seçimde Musk’ın X (eski adıyla Twitter) platformuyla pekiştirirken, yeni iktidarında işine yarayacak başka araçlar da bu güce ekleniyor.

Son haber şu: Mark Zuckerberg’in META şirketi, Facebook ve Instagram’daki içerik denetleme mekanizmalarını lağvederek sosyal medyasının yönetimine Trump yanlısı yöneticiler atadı. Trump’la ilgili menfi görüşleriyle tanınan Zuckerberg’in yeniden seçilmeyi başaran başkana yönelik tavrındaki bu değişim, seçim sonuçlarının büyük teknoloji firmalarının tavırlarını yeni dönemde değiştireceğini açıkça ortaya koyuyor.

X-Twitter’ı arkasına alarak, Washington Post’a, New York Times’a ve Facebook ile Instagram’ın nötr tutumlarına rağmen seçimden kazanarak çıkan Trump, önümüzdeki dört yılda geleneksel medyada ve sosyal medyada edindiği yeni dostlarla neler yapmaz?

Trump, geleneksel medya ve sosyal medyadaki yeni müttefikleriyle sadece ABD’de değil, tüm dünyada dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Elon Musk’ı Rasputin’e benzetmek, Trump’ı ise ‘Yeni Dünya Düzeni’ ile sonuçlanacak büyük bir kaosun mimarı olarak düşünmek herhalde yanlış olmaz.

Fehmi Koru’nun yazısı