Fehmi Koru: Özgür Özel, şaşırtıcı çıkışlarına devam etse de nedense ilgi çekemiyor

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Özgür Özel, 31 Mart seçimi ardından başlattığı şaşırtıcı çıkışlarına devam etse de, nedense ilgi çekemiyor.

Bunu da CHP’yi iktidarda görmek istediğini bildiğimiz kalemlerin yazılarından çıkartıyorum.

Merak bu ya: Acaba CHP’ye her seçimde destek vermiş kitleler, partileriyle ilgili sağlıklı haberler alabilmek için gazetelerde kimlerin yazısına göz atıyor, hangi ekran yorumcularının tahlillerine kulak veriyordur?

Sorumu boşlukta sormuyorum; benim de merakım aynı: Özgür Özel ve kadrosuna ait yol haritasının medyadaki yakın tanıklarının kimler olduğunu bilmiyorum çünkü…

Oysa, iktidar cephesinin ne yapmak istediğini anlayabilmek için hangi yazarların sütunlarına bakmam, hangi yorumcunun yorumuna dikkat kesilmem gerektiğini biliyorum.

Herkes biliyor.

Evet, iktidarın medya gücü inanılmaz, ancak CHP’nin de görüşlerini takip etmeyi mümkün kılacak gazeteler ile televizyon kanalları var artık. Her geçen gün bu cepheye yeni gazeteler ile TV kanalları katılıyor.

CHP’nin iktidar olmasını bekleyen çok sayıda internet haber sitesi de var.

Ancak yine de kimleri okur ve kimlerin yorumuna kulak verirsem CHP’nin ve lider kadrosunun ne yapmak istediğini öğrenebilirim, işte bunu bilemiyorum.

CHP yönetim kadrosu medyaya önem veriyordur elbette, ancak CHP’li bilinen medyaya bile kendilerini açık tutmadıkları belli.

Fehmi Koru’nun yazısı