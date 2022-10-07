Fed yetkilisi: Gelecek yılın başlarında ek faiz artışları bekliyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonu düşürmek için gelecek yılın başlarında da ek faiz artışları beklediğini söyledi.

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ABD’de haziranda yüzde 9,1’le 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuzda hız kesti. Temmuz’da yıllık enflasyon yüzde 8,5’e geriledi. Ancak artan riskler nedeniyle yetkililer sıkılaştırma politikasına devam etmekte ısrarcı.

Fed’in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklamada bulunan Lisa Cook, “ABD’de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor, ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor” dedi.

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda ‘kararlı’ olduğunu söyledi.

Kurul üyesi Christopher Waller da “Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum” dedi ve Fed’in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım’da düzenlenecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar.