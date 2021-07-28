Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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Fed’in açıklamasında faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.

AA’nın aktardığına göre aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteğiyle ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.

Bankanın mevcut varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, “Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti ve Komite önümüzdeki toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edecektir” ifadesi yer aldı.

Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.