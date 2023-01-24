FBI: Kuzey Kore bağlantılı gruplar, ABD’li kripto şirketinden 100 milyon dolar çaldı

ABD’nin istihbarat servislerinden FBI, Kuzey Kore ile bağlantılı iki bilgisayar korsanı grubu Lazarus Group ve APT38’in, ABD’li kripto şirketi Harmony’den 100 milyon dolar değerinde varlığı çaldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

FBI, 13 Ocak’ta söz konusu grupların çalınan 60 milyon dolar değerindeki Ethereum’u aklamaya çalıştığını bildirdi.

Çalınan Ethereum’un bir kısmının birkaç farklı hesaba gönderildiğini ve Bitcoin’e dönüştürüldüğünü söyleyen FBI, Kuzey Kore’nin hırsızlığı füze ve kitle imha silahlarını desteklemek için yaptığını söyledi.

Haziranda, Kaliforniya merkezli Harmony, saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Reuters, o dönem, saldırıların ardında ‘muhtemelen’ Kuzey Kore bağlantılı grupların olduğunu iddia etmişti.