‘Fazlası var’ diye kilo kontrollerine maruz bırakılan hostes istifa etti

Emirates Havayolları’nda görevli bir hostes ‘fazla kilolu‘ olduğu gerekçesiyle rastgele kilo kontrolüne maruz bırakıldığı için işini bıraktığını açıkladı.

Fotoğraf: Mirror

10 yıldır Dubai merkezli havayolu şirketi için çalışan 37 yaşındaki Duygu Karaman üç yıl süren kilo kontrolleri ve kilo verme programına sokulmasının ardından işini bıraktı.

Mirror’a konuşan Karaman, uçuşlardan önce kenara çekilerek tartıldığını anlattı. Başka meslektaşlarının da aynı muameleye maruz kaldığını belirten deneyimli hostes, içlerinden birinin doktor tavsiye etmediği halde karın gerdirme ameliyatı olduğunu öne sürdü.

Britanya’da yaşayan hostes, süreç nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve özgüvenini kaybettiğini anlattı. Bir-iki kilo fazlası olmasının işini yapmasına engel olmadığını belirten hostes, şirketin bu uygulamayı bir an önce bırakması gerektiğini ifade etti.

Emirates sözcüsü ise eski ya da mevcut çalışanlarıyla ilgili özel durumlar hakkında yorum yapmayacaklarını belirterek küresel bir havayolu şiketi olarak çalışanlarının fit olmasının ve hem fiziksel hem mental sağlıklarının işlerini verimli bir şekilde yapmaları için önemli oluğunu söylemekle yetindi.