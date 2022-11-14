Fatura karşılığı kredi kullanımı KOBİ’ler için kaldırıldı

Merkez Bankası’nın kredilerin ‘amacı dışında’ kullanımını durdurmak hedefiyle eylül sonunda açıkladığı adımlardan olan ‘TL cinsi fatura kısıtlaması’, KOBİ’ler için kaldırıldı.

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MB, 28 Eylül’de kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını yıl sonuna kadar kademeli olarak genişletmiş ve kredilerin ‘doğru’ alana yönlendirilmesini ve ‘amacı dışında’ kullanımını durdurmayı hedefleyen adımlar açıklamıştı.

Bu kapsamda MB esnaf, tarım, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan kredilerde kademeli olarak fatura karşılığı kullanıma geçmişti. Yatırım kredileri 1 Ekim, ihracat ve KOBİ’lerin yatırım dışındaki kredileri 29 Ekim’den itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olmuştu.

Kurumlar bu uygulama ile TL cinsi faturaya ihtiyaç duyduklarından ithalat kaynaklı harcamaları için bankalardan menkul kıymet karşılığı ayırmadan kredi alamıyordu. Yeni değişiklikle KOBİ’ler TL cinsi fatura kısıtların dışına çıkarılmış oldu.

MB’nin cuma günü bankalara gönderdiği yazıda şöyle dendi: “Yapılan değişiklikle, KOBİ kredilerinde harcama alanları genişletilmiş ve yurt dışından doğrudan ithal edilen ürünlerin/hizmetlerin yurt dışındaki tedarikçisi tarafından sağlanan yabancı para cinsinden harcama belgelerinin tevsik edilebilmesine imkân tanınmış oldu.”