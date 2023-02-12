Fatma Çelik: Hepsinden sorulacak hesabımız var

İnsan hayatını hiçe sayarak, yalnızca cebini doldurmanın derdine düşen müteahhitlere,

Kim bilir neyin karşılığı olarak veya kimin hatırı sayılarak koşulları uygun olmayan projelere imza atan yetkililere,

Bilim insanlarının ikazlarını yabana atarak, alacakları bir oyun peşine düşerek siyaset yapanlara,

Yüzlerce raporu, plan metnini yalnızca çalışıyormuş gibi görünmeye çıkaran, her şeyi siyasi propaganda aracı olarak kullanan, ancak gerektiğinde, doğru anda doğru müdahaleyi yapamayan tüm yetkililere,

Geç verilmiş, yanlış verilmiş her kararın arkasındaki isme,

Liyakatin önemini hâlâ anlamamış olanlara,

İnisiyatif alamayan, görev sorumluluğunu yerine getiremeyen tüm devlet yetkililerine,

Organize olunamadığı gibi, depremzedeler için iyi bir şeyler yapmak için çabalayanları engelleyecek kadar siyasi hırslarının esiri olanlara,

Söyleyecek çok sözümüz var.

Fatma Çelik’in yazısı