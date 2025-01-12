Fatma Çelik: Hak arama denildiğinde akla ilk gelenin sosyal medya olması, kurumlarımızın nasıl acizleştiğini gösteriyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Cem Yılmaz gibi bir isim bile bu yöntem yerine, hak aramayı sosyal medya üzerinden yapmasının üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Zira, yalnızca Cem Yılmaz değil, son yıllarda pek çok tüketici sosyal medyanın çeşitli platformları üzerinden benzer şikayetlerini paylaşma yoluna gidiyor.

Bir çikolata markasının yöneticisiyle bir tüketicinin başka bir mecra üzerinden yaptıkları tartışmayı muhtemelen hatırlarsınız, oldukça ses getirmişti o da.

Öte yandan, yalnızca müşteri memnuniyetsizlikleri için değil, toplumsal meselelerde ve suç mağdurlarının mahkemeden adaleti sağlayamadığı ya da sağlayamayacağını düşündüğü durumlarda da sosyal medyanın sıklıkla kullanıldığına şahit oluyoruz.

Şüphesiz yaşadığımız çağda sosyal medyanın insanları mobilize etme gücünden faydalanılması kaçınılmaz.

Ancak hak arama denildiğinde akla ilk gelenin de sosyal medya olması, kurumlarımızın insanların gözünde nasıl acizleştiğini de gösteriyor.

Fatma Çelik’in yazısı