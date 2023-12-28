Fatih Söylemezoğlu: Bence Halil’i alsınlar içeriye, niçin yanağını o yumruğa uzattın diye

Futbolun, en büyük problem olan liyakatsiz insanlar tarafından yönetilmesinin sıkıntılarını en ağır şekilde yaşıyoruz. Çözüm için bir araya gelen Spor Bakanı ve Kulüpler Birliği Vakfı da herhangi bir proje açıklamadıkları gibi, kulüp başkanları da maalesef samimi davranmıyor. Bunun yansımasını olumsuz anlamda 2024 ve sonrasında çok daha ağır göreceğiz. Özellikle hakemler konusunda bugünü milat kabul etsek, en az 4-5 yıla ihtiyacımız var; iyi hakemler yetiştirmek için… Bence çözüm, siyasi iradenin elini spordan çekmesinde gizli. Sporu, sporcular ve spor adamları yönetmeli.

HALİL’İ ALSINLAR İÇERİYE

FARUK Koca serbest kaldı. Bence Halil’i alsınlar içeriye; niçin yanağını o yumruğa uzattın diye. Ülkemizde her konuda akıl tutulması yaşanıyor. Son örneği de Faruk Koca hadisesi. Söylenecek söz yok.

Fatih Söylemezoğlu’nun yazısı