Fatih Portakal: Özel, Soylu’nun gizli ekibini açıklayacak

Gazeteci Fatih Portakal, CHP’li Özgür Özel’in bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘gizli’ ekibini açıklayacağını iddia etti.

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Dün Meclis’te konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘büyük bir dosya’ açıklayacağını duyurmuştu.

Özel, ”Süleyman Soylu, sen yarını bekle. Yarın burada bir büyük dosya açıklanacak. Yarın burada Süleyman Soylu’nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak” demiş ve dosyayı ‘risklere’ karşı üç arkadaşına daha verdiğini belirtmişti.

YouTube yayınında konuya ilişkin aldığı bilgileri paylaşan gazeteci Portakal, Özel’in Soylu’nun gizli ekibine dair bir dosyayı paylaşacağını öne sürdü. İddiaya göre Soylu bu ekibi herkesten gizliyor.

Özel’e ‘yakın’ bir isimle konuştuğunu belirten Portakal, tüm iddiaların belgeli olacağını belirtti.