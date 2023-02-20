Fatih Polat: Seçimlerden köşe bucak kaçan bir iktidar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin normal tarihinden önceye alınacağını ilan etmişken, ‘imar barışı’ adı altında imar affı uygulanan kentlerin bir bir enkaz altında kalması, bilim insanlarınca yapılan uyarıların dikkate alınmamasından, geç ve yetersiz müdahaleye kadar bir dizi sorumluluğu ile iktidarın sorgulanması sonrasında, 14 Mayıs’ta yapılacağı ilan edilen seçimlerden köşe bucak kaçan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Anayasa hukukçuları, savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesinin mümkün olamayacağını vurgularken, Saray’a yakın gazeteciler, yorumcular ve hukukçular seçimden kaçılacak bir formül için eşelenip duruyorlar.

Tam bu noktada, siyasi kredisini çoktan tüketmiş bir sima olan Bülent Arınç, “Abi sen bir ortamı yokla, bakalım ne çıkacak?” denerek ortalığa salınmışçasına büyük bir coşkuyla, Twitter hesabından televizyon kanallarına kadar her türlü aracı kullanarak, zamanında yapılacak bir seçimin kabul edilemezliğine bizi ikna etmeye çalışıyor. “Savaş hali dışında olmazmış, ayet mi var?” diyor ve devam ediyor: “Milletin canı yanmışken, ‘iki ay sonra haydi seçime’ nasıl diyebileceğiz?” Hatta lafı, ‘kaos çıkar’ demeye kadar vardırıyor.

Fatih Polat’ın yazısı