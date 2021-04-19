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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Polat: Delilsiz suçlama yöntemi kamuya alımlara karakterini verecek

Yeni kanunla birlikte, bu delilsiz suçlama yöntemi artık kamuya personel alımına karakterini verecek.

Örneğin Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlandıktan sonra, iktidarın makbul saymadığı basın kurumları için nasıl bir ceza mahkemesine dönüştü ise, basın kartlarının verilmesindeki onay yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlandıktan sonra, Saray katında ‘makbul’ sayılmayan gazeteciler nasıl basın kartı ambargosu ile karşılaşıyor ise, bu refleksin daha geniş ölçekli hali artık kamuya personel alımında kendisini gösterecek.

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Bu kanun, devletin AKP’lileştirilmesi hedefinin yasalaştırılmasının açık bir ifadesidir. Buraya da, ‘Biz cumhuriyetin kuruluşuna rengini veren tek adam yönetimi anlayışıyla, anayasaya zerk edilen darbe anlayışıyla mücadele ediyoruz’ denile denile gelindiği unutulmasın.

Fatih Polat’ın yazısı

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