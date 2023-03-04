Fatih Polat: Akşener’in millet referansının içine HDP giriyor mu?

Akşener’in ‘Altılı Masa’nın son toplantısında, cumhurbaşkanı adaylığında beş partinin ortaklaştığını, kendi önerilerinin de bu beş parti tarafından reddedildiğini söylerken kullandığı ifadeler ‘ilginçti’. Kendilerinin milletin vicdanını temsil ettiğini ve kamuoyu anketleri ile kazanacağı kesin gözüken iki adayı önerdiklerini savunurken, bu görüşün kabul görmemesini ‘kişisel hırstan’ tutun bir dizi benzer niteleme ile itham etmesi, ‘Siz beşiniz, ben tek’ demek gibi bir şey oldu. Onun görüşünü ya da onun partisinin görüşünü kabul etmiyorsanız eyvah!

Akşener’in açıklamasının ardından sosyal medyada İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklayanlar oldu. Akşener’in yumruğunu masaya sert bir biçimde vurduğu bu açıklamaya ittifak halinde olduğu partilerden destek veren yok.

Ayrıca soralım, Akşener’in kendi dayatmasını ifade ederken ‘Millet’ diye yaptığı referansın içinde asla aynı masaya oturmayacaklarını ifade ettiği HDP ile HDP’ye oy verenler giriyor mu mesela? Ya da, son yerel seçimlerde muhalefetin ortak hareket etmesini ödüllendirerek iktidarın çok sayıda kenti kaybetmesine yol açan ‘Millet’ iradesine Kürtler dahil mi? Ya da İYİ Parti’ye asla oy vermeyecek olup da, muhalefetin ortak tutumunu destekleyenler de bu ‘Millet’e dahil mi? Nedir sizin milletiniz, kimlerden oluşuyor? Sınırı nerede bitiyor?

Fatih Polat’ın yazısı