Fatih Çekirge: Çok merak ediyorum o kadınlar acaba şimdi ne yapıyor?

Kafasına silah dayanmış kadınların “özgürlük sloganları” attığı o an.
Ama ben şimdi korkuyorum arkadaşlar.
Taliban silahı kadının başına dayadığı o an tetiği çekebilirdi.
Emin olun çekmemesinin tek nedeni; o an onlarca gazetecinin cep telefonlarından yaptıkları canlı yayındı.
O da bundan korktu. Dünyanın aydınlık ve özgürlük tarafından korktu.
Tetiği çekse…
Dünya ayağa kalkacak. Belki de iktidar yine elinden gidecek.
O nedenle durdu. Sustu…
Ben işte bundan korkuyorum arkadaş…
Çok iyi biliyorum ki.
O “zifir kafa” bundan vazgeçmez.
İlla ki bir şey yapacak.
Diğer kadınlara ibret olsun diye bir şey yapacak.
Ama ne zaman…
Elbette, gazeteciler gittiği zaman.
Elbette o telefonlar canlı yayını kestiği an.
Elbette dünyayla olan hatlar kesildiği an.
Çok merak ediyorum.
O kadınlar acaba şimdi ne yapıyor?
Birlikteler mi?
Yoksa her biri evlerinde işkencenin kapıyı çalacağı anı mı bekliyor?