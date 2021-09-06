Fatih Çekirge: Çok merak ediyorum o kadınlar acaba şimdi ne yapıyor?

Kafasına silah dayanmış kadınların “özgürlük sloganları” attığı o an.

Ama ben şimdi korkuyorum arkadaşlar.

Taliban silahı kadının başına dayadığı o an tetiği çekebilirdi.

Emin olun çekmemesinin tek nedeni; o an onlarca gazetecinin cep telefonlarından yaptıkları canlı yayındı.

O da bundan korktu. Dünyanın aydınlık ve özgürlük tarafından korktu.

Tetiği çekse…

Dünya ayağa kalkacak. Belki de iktidar yine elinden gidecek.

O nedenle durdu. Sustu…

Ben işte bundan korkuyorum arkadaş…

Çok iyi biliyorum ki.

O “zifir kafa” bundan vazgeçmez.

İlla ki bir şey yapacak.

Diğer kadınlara ibret olsun diye bir şey yapacak.

Ama ne zaman…

Elbette, gazeteciler gittiği zaman.

Elbette o telefonlar canlı yayını kestiği an.

Elbette dünyayla olan hatlar kesildiği an.

Çok merak ediyorum.

O kadınlar acaba şimdi ne yapıyor?

Birlikteler mi?

Yoksa her biri evlerinde işkencenin kapıyı çalacağı anı mı bekliyor?

Fatih Çekirge’nin yazısı