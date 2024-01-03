Fatih Altaylı: Yargı çağırdığı anda gider ifademi veririm

Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı, bir aile dostumuzu kaybettiğimiz günün akşamı cenaze evindeyiz.

Sesi kısık telefonum sürekli çalıyor, mesaj üzerine mesaj yağıyor.

Ne olduğunu akşam geç saatte eve doğru giderken öğreniyorum.

Birtakım troller tarağından hedef gösterilmişim.

Savcılık tarafından ifadeye çağrıldığım, devletin beni hedefe oturttuğu kendini devlet zanneden troller tarafından yazılıp yayılmaya başlanmış. Eş dost ve gazeteciler de beni arıyorlar.

Sabahın dördünde yetişebildiğime mesajla yanıt vermeye çalıştım.

Henüz bana ulaşan bir savcılık çağrısı olmadığını, eğer bir çağrı alırsam, yıllardır yaptığım gibi anında icabet edip, ifademi vereceğimi söyledim.

Bu ne ilk ifade verişim olur, muhtemelen ne de son…

Ancak tüm bu olan biten beni 2008-2009 yıllarına götürdü.

O günlerde de FETÖ’nün sözcülüğünü yapan bazıları, hemen her gün benim ve bazı başka gazetecilerin ve hatta bazı medya patronlarının tutuklanacağını yazıyor, şimdinin kaçak savcısı Zekeriya Öz’ün sözcüsü hatta zaman zaman ortağı gibi davranıyorlardı.

Aradan yıllar geçti, bunların bana olan nedenini asla bilemediğim kini bitmedi.

Ve 15 yıl önce FETÖ ile ortak olarak yürüttükleri kampanyayı bugün yeniden başlatma çabasındalar.

Ben o gün nerede isem, bugün aynı yerdeyim.

Beni kendileri ile karıştırmasınlar.

Yargı çağırdığı anda gider ifademi veririm.

40 yıldır yaptığım gibi.

Fatih Altaylı’nın yazısı