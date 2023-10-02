Fatih Altaylı: Terör örgütü Ankara’da resmen büro açmış

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî haber ajansı Anadolu Ajansı, 5 Mayıs 2023 tarihinde bir haber yaptı.

“Terör örgütü DAEŞ’e yönelik 23 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı iş birliği ile terör örgütü DAEŞ’in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Çalışmada terör örgütü DAEŞ’in “Ahlak ve Sünnet Dergisi” adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve yapılanmanın örgütün sözde Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya’da faaliyet gösterdiği belirlendi.”

Yani devletin resmî ajansı devletin en üst istihbarat kurumu olan MİT’in ve Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığının “Ahlak ve Sünnet Dergisi”ni DAEŞ ya da IŞİD’in gizli yapılanması için faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Peki DAEŞ’in bir tür askere alma bürosu gibi çalışan Ahlak ve Sünnet Dergisi’nin sayılan ülkeler dışında nerede faaliyeti var dersiniz?

Tabii ki Türkiye’de.

MİT’in “DAEŞ faaliyetidir” dediği sözde dergi Türkiye’de resmen ve alenen şube açıyor.

Öyle gizli saklı falan da değil.

16 Aralık 2022 tarihinde Ankara Temsilciliğini duyuruyla, törenle açıyorlar.

Açılışın videosunu de internete yüklüyorlar.

Adresi de belli.

Fatih Altaylı’nın yazısı