Fatih Altaylı: Şimdi sıra Gülşen’de, aranan kan bulundu

Bizim “Temel yargısı” da yeni duymuş. Hem de trollerden. Önce Sezen Aksu hedefti. 5 yıl önce yazdığı bir şarkının sözleri nedeniyle. Linç edeceklerdi ama ağır lokma idi. Yutamadılar. Şimdi sıra Gülşen’de.

Sahne kıyafetleri ile zaten eleştirildiği için kolay lokma idi. Onun da 5 ay önce kemancısına yaptığı bir şakayı, sanki toptan bir hakaret varmış gibi aylar sonra gündeme getirip linçe giriştiler. Bu kez yargı da onlara eşlik etti. Dediğim gibi kolay lokma idi. Dediğim gibi zaten çoktan toplum dışı ilan edilmişti.

Aslında tüm bu olan biten için “Aranan kan bulundu” demek de doğru olur. Toplumsal gerilim, din üzerinden kutuplaşma, mütedeyyin kitleyi din elden gidiyor, siyasal İslam karşıtlarını ise şeriat geliyor diye kamplaştıracak bir olay lazımdı. Bulundu.

Fatih Altaylı’nın yazısı