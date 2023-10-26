Fatih Altaylı: İsviçreli MIGROS aslında ‘geleceği görmüş’

Hamas’ın İsrail’e saldırısı ve İsrail’in terör devleti tarzı yanıtı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir durumda kendisinden beklenmeyecek kadar sakin ve makul tepkisi, barışı öne çıkaran dengeli tavrı, iç ve dış destekli siyasal İslamcıların hoşuna gitmese de, Türkiye’nin çıkarlarını her şeyden üstün tutan gerçek vatanseverler tarafından olumlu karşılanmıştı.

Bunlar arasında dünya çapındaki piyanistimiz ve bestecimiz Fazıl Say da vardı.

Zaman zaman siyaseti yorumlamayı seven Fazıl, Erdoğan’ın bu barışçı ve uzlaştırıcı tavrını doğru bulup alkışlayan ve Erdoğan’a destek veren açıklamalar yaptı.

Bu açıklamalarla Erdoğan’a verdiği destek Fazıl Say’a bir maliyet getirdi.

İsviçre’de MIGROS sponsorluğunda vereceği bir dizi konser, Say’ın Hamas’a, dolayısıyla teröre destek verdiği iddiasıyla iptal edildi.

Başta Fazıl herkes “Ne terörü, Erdoğan barış çağrısı yaptı. Destek barışa” dese de konserler iptal edildi.

Fazıl Say maddi manevi kayba uğradı.

Ancak Erdoğan’ın dünkü açıklamaları ile anladık ki, İsviçreli MIGROS aslında “geleceği görmüş.”

Erdoğan’ın “barışçı” tavrının uzun sürmeyeceğini, alttan veya yandan gelen baskılara boyun eğmek zorunda kalacağını ve önünde sonunda Hamas’tan yana tavır alacağını, almak zorunda kalacağını ve bir anda “terörist örgütü destekleyen ülke” ve lideri konumuna geçeceğini baştan biliyormuş.

Bu durumda Fazıl Say pek de geleceği olmayan bir tavrı boşu boşuna destekleyerek boşu boşuna konserlerinden oldu.

Fatih Altaylı’nın yazısı