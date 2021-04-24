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Yaramazlara biraz batar!

Fatih Altaylı: Dün cami içleri lebalep, cami önleri ise otopark gibiydi

Camilere yaya olarak gidilecek, otomobille gidilmeyecekti.

Böylece yeni bir bilimsel veri ile tanıştık.

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Coronavirüs otomobilde bulaşıyor ama camide bulaşmıyordu.

Ama buna da uyulmadı.

Dün cami içleri lebalep, cami önleri ise otopark gibiydi.

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Pek çok caminin önünde sokağa çıkma yasağı gününde trafik kilitlendi.

Kaldırımlar, yollar arka camı tuğralı Doblo’larla doluydu.

Bu denli yüksek şuursuzluk oranı ile Sağlık Bakanı’nı suçlu ilan etmek pek de doğru değil.

Bakan söyleyemiyor ama Corona Bilim Kurulu artık açık açık söylüyor, “Biz daha sert önlemler öneriyoruz siyaset kabul etmiyor. Tam kapanma olmadan olmaz” diye artık çekinmeden söylüyor Bilim Kurulu üyeleri.

Siyaset ise pek oralı değil.

Fatih Altaylı’nın yazısı

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