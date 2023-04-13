Fatih Altaylı: Bu araçlar kime ya da hangi şirketlere ait!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün Kapalıçarşı’dan döviz satın alıyor, bu dövizleri tekerlekli kasalara dolduruyor ve yanında “Resmi Hizmete Mahsustur” yazan kamu araçları ile taşıyıp götürüyordu. Gazetenin haberinde çarşıda döviz işi yapan esnafın görüşleri ve bilgileri de yer alıyordu. Haber yayınlandıktan sonra T.C. Merkez Bankası’ndan ses seda çıkmadı ama bir gün sonra açıklama İletişim Başkanlığından geldi.

Açıklamaya göre Merkez Bankası Kapalıçarşı’dan döviz falan satın almıyordu, haberin fotoğrafında görülen tekerlekli kasalarla taşınan kuyumcu döviz bürolarının kasalarında tutmak istemediği altın ve dövizlerdi. Orada bulunan Resmi Hizmete Mahsus yazılı araçlar ise resmi araç falan değildi, bu özel araçlar kapılarına “Resmi hizmete mahsustur” ibaresini İçişleri Bakanlığı izni ile yazmışlardı. Kasalarda tutulmak istenmeyen altın ve dövizlerin bu araçlarla nereye yollandığı ise açıklamada yer almıyordu.

(…) Ancak bu sefer de ortaya başka sorular çıkıyor. Özel bir şirkete ait araçlar, nasıl oluyor da yanlarına “Resmi Hizmete Mahsustur” yazarak kendilerine resmi araç, kamu aracı statüsü verebilir. Resmi araç süsü verilmiş bu araçlarla yasa dışı bazı taşımaların yapılmadığından, bazı yasaklı maddelerin veya yasadan kaçan kişilerin taşınmadığından nasıl emin olabiliriz. Kamuya ait resmi araç olmadığı halde, üzerine resmi araç yazdırılmış ve bu statü ile koruma altına alınmış kaç araç piyasada geziyor. Bu araçlar kime ya da hangi şirketlere ait!

Fatih Altaylı’nın yazısı