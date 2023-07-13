Fatih Altaylı: BAE geçmişi unutmamış, daha yüksek garanti istemiş

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye’den sorumlu bakan Mehmet Şimşek, bir ‘Körfez turu’ yaptılar. Partilerinin darbe destekçisi olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde para aradılar. Emirlikleri’n geçmişte yaptığı ama iktidarın tavrı nedeniyle yıllar önce bozulan anlaşmaların yenilenmesinin yanı sıra sıcak para talep ettikleri de kulislerde konuşuldu. Anlaşılan ve konuşulan o ki, Birleşik Arap Emirlikleri geçmişte yaşadıklarını unutmamış ve yatırım yapabileceklerini ama daha yüksek garantiler istediklerini belirtmişler.

Anladığımız kadarı ile o ‘daha yüksek garantileri’ vermek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki günlerde Körfez ülkelerine ve veliaht prensini ‘katillikle’ suçladığı Suudi Arabistan’a gidecek. Devletler arası ilişkilerde böyle şeyler olur diyerek konunun bu tarafını kapatalım.

Fatih Altaylı’nın yazısı