Fatih Altaylı: AK Parti kazanırsa şampanya patlatacakların sayısı daha fazla olabilir

Şanlıurfa’dan adaylığı Şanlıurfa’da ciddi tepkilere neden olan ve Urfalıların “Niye Urfalı Nebati Bey değil de, Urfa ile alakasız bu adamı buradan aday gösterdiniz” diye öfkelendiği Bekir Bozdağ, seçim gecesi için “Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya alnını şükür için secdeye değdirip hamdedenler olacak” buyurunca ahali epey bir kızdı.

Elbette Bozdağ’ın bunu hangi maksatla ve neyi kastederek söylediğini anlıyorum ama aslında cümle Bozdağ’ın kastı dışında doğru.

Evet her ikisi de olacak. Kim kazanırsa kazansın, kimileri şampanya ile kutlayacak.

Kimileri de şükür duası edecek, şükür namazı kılacak. Çünkü her iki tarafta da içki içenler de var, namaz kılanlar da. Bu da gayet normal. Olması gereken de bu.

Hatta söz konusu şampanya olunca, bu iktidar dönemindeki servet transferi nedeniyle, AK Parti kazanırsa şampanya patlatacakların sayısı daha fazla olabilir. Ancak Bekir Bozdağ’ın unuttuğu ve bu yüzden de kalpleri kırılan bir grup daha var.

Sonuca göre bazıları da Audi’lerinde pudra şekeri çekecekler burunlarına. Bir dönem daha Audi’ye binmeye devam edecekleri için.

Fatih Altaylı’nın yazısı