Faruk Bildirici: Dizilerde adamlara kafa atan kadınlar

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Hemen her gün kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddet vakalarına ilişkin haberler yayımlanıyor; erkek şiddeti konuşuluyor, tartışılıyor.

Son zamanlarda bazı dizilerde ise tam tersi bir tablo sunuluyor. Kanal D’de yayımlanan “Annem Ankara” dizisinin 11 Aralık’ta yayımlanan dördüncü bölümünde bir kadın taş atarak ekmek satış büfesinin camını kırıyor, oradaki bir kadının da başı yaralanıyor. Bunun üzerine Bergüzar Korel’in oynadığı “Zuhal” karakteri de dışarı çıkarak Fatma Toptaş’ın canlandırdığı Seçil’e şiddetle kafa atıyor. Yere devrilen kadının saçını ellerine sarıp tehdit ediyor.

Now TV’de yayımlanan Yabani dizisinin 11 Mayıs’ta gösterilen 33. bölümünde de bir kadının kafa attığı sahne var. Rojbin Erden’in oynadığı Asi, Bertan Asllani’nin canlandırdığı Alaz karakterine çok şiddetle kafa atıyor; adam yere seriliyor.

Gerçek yaşamda böyle habire kafa atan kadınlar mı var, bu da nereden çıktı? Sırf dikkat çekmek için her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğü ve şiddete maruz kaldığı bir ülkede ne yanlış bir mesaj…

Faruk Bildirici’nin yazısı