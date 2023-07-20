Faik Öztrak ‘Meclis oylamaları’nı savundu: Etkileyebilmek çok zor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis’teki bazı oylamalarda çok sayıda milletvekilinin oy kullanmaması hakkında, “İktidar partisinin oyları belli, sizin onu etkileyebilmeniz çok zor” dedi.

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14 Mayıs seçimlerinin ardından mesaiye başlayan Meclis’te, iki ay boyunca ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) dahil birçok düzenleme geçmişti. Yurttaşlar da muhalefet partilerini söz konusu düzenlemeler Meclis’te oynanırken tam katılım sağlamamakla suçluyor.

‘Vekiller denetimdeydi’

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Öztrak, kendisinin de oylamalarda bulunmadığıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

“Tabii yoktum çünkü ben genel merkez yöneticisiyim, benim genel merkezde görevim var. Bana benzeyen birkaç yönetici arkadaşım daha orada yoktu. Grupta, Meclis’te görev yapacak arkadaşlarımız belli, genel merkezde görev yapacak olanlar belli, bu bir. İki, orada yapılan oylamada sonucu çok fazla etkilememiz söz konusu değil ama 60’a yakın arkadaşımız (CHP’nin milletvekili sayısı 130) orada olarak gerekli konuşmaları yaptılar. Diğer milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı illerde denetimdeydi, bir kısmı da sel faciasının olduğu bölgelerdeydi.”

‘Kafa kafaya olan varsa arkadaşlarımız çağırılıyor’

CHP sözcüsü, “Oylama yapılmıyor muydu, sizin çoğunluğunuzun orada olması gerekmez miydi” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Oylama yapıldığı zaman iktidar partisinin oyları belli, sizin onu etkileyebilmeniz çok zor. Eğer ucu ucuna, kafa kafaya olan bir yer varsa, zaten o tür oylamalarda hemen arkadaşlarımız çağrılıyor, telefon mesajları geliyor, biz de Meclis’e gidiyoruz.”