Faik Çetiner: Bu maç Pereira’ya ilk uyarıydı

Son bölümde yenilerden Meyer de girdi ama etkili olamadı. Sivasspor gibi diri ve çabuk atağa kalkan takımlar karşısında 3-4-3 sistemi alarm verdi. Sahada bu sistemi oynayacak futbolcun yoksa, sisteme el atarsın. Ayrıca oturmuş 11 üzerinde rötuşlar yapmak işin en doğrusu. Rıza Çalımbay’ı ve Sivas’ı kutlarken bu maçın Pereira’ya ilk uyarı olduğunu hatırlatalım.
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Üretildiği Japonya’da bile kullanılmıyor: Bakanlığın favipiravir ısrarı neden?
Türkiye, Covid-19 tedavisinde, favipiravir kullanmaya devam eden ender ülkeler arasında yer almaya devam ediyor. Farklı çalışmalarla antiviral ilacın Covid-19 tedavisinde etkili olmadığının gösterilmesine rağmen bakanlık, yetişkin ve çocuk hastalara ilaçları bırakmaya devam ediyor.
Birine torpil diğerine gelecek gaspı: ‘Hak eden öğrenci şu an çok üzgündür’
halde okula kaydedildi. MEB gerekçe olarak ‘sağlık sorunu var’ dedi. Ancak sağlık sorunun ne olduğunu söylemedi. Liseye hakketmeyen bir öğrencinin kaydının yapılması, orayı kazanan başka bir öğrencinin kaydını yaptırmasını engelledi. Yani hakkı elinden alınmış oldu.
Aşı karşıtları: Pandemiyi anlamak İlluminati’den geçiyor
Aşı karşıtları İstanbul’un Maltepe Meydanı’ndaki mitingde buluştu. Diken, yüzlerce kişinin katıldığı, gazeteci yazarlar Abdurrahman Dilipak ve Hamza Yardımcıoğlu’nun konuşma yaptığı mitingi takip etti, aşı karşıtlarıyla konuştu.
‘Sermayenin karşı saldırısı’ ve 12 Eylül anayasacılığı…
12 Eylül, patronların hararetle destekleyip sonuçlarından memnun kaldığı bir siyasal/toplumsal yıkım ânıydı. Hâlâ enkaz altındayız.
13 yaşındaki çocuğu öldüren 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı
Adana’da, 13 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeş tutuklandı.