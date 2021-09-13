Faik Çetiner: Bu maç Pereira’ya ilk uyarıydı

Son bölümde yenilerden Meyer de girdi ama etkili olamadı. Sivasspor gibi diri ve çabuk atağa kalkan takımlar karşısında 3-4-3 sistemi alarm verdi. Sahada bu sistemi oynayacak futbolcun yoksa, sisteme el atarsın. Ayrıca oturmuş 11 üzerinde rötuşlar yapmak işin en doğrusu. Rıza Çalımbay’ı ve Sivas’ı kutlarken bu maçın Pereira’ya ilk uyarı olduğunu hatırlatalım.

Faik Çetiner’in yazısı