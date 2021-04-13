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Yaramazlara biraz batar!

Facebook adını küfür kabul edip kapattığı Fransız kasabasından özür diledi

Fransa’nın kuzeydoğusundaki tarihi Bitche kasabasının Facebook sayfası adından kaynaklanan yanlış anlaşılma nedeniyle bir aydır kapalıydı.

Fotoğraf: Facebook

Kasabanın adı İngilizcede ‘kancık’ anlamına gelen ‘Bitch’ kelimesine benzerliği nedeniyle kapatılmıştı.

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Yetkililerin uzun uğraşları sonucu yeniden açılan sayfanın kapatılması için Facebook özür diledi.

5 bin nüfuslu kasabanın Facebook sayfası bir ay önce herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldığında yetkililer kasaba sakinlerinin haberleri ve gündemi takip edebilmesi için başka bir isimle geçici bir sayfa açmak zorunda kaldı.

Kasabanın sözcüsü 19 Mart’tan bu yana Facebook’la farklı şekillde iletişime geçmeyi denedi ancak bir yanıt alamadı.

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Talihsiz benzerlik nedeniyle kasabanın başına gelenlerin haberlere taşınması üzerine durum düzeltildi.

Facebook, sistemlerinin ismi yanlış analiz ettiği için yayından kaldırıldığını açıkladı.

Belediye başkanı Benoît Kieffer, kasabalarının adının yanlış yorum kurbanı olduğunu belirterek Facebook Fransa’dan bir yetkilinin bizzat arayıp neden özür dilediğini ifade etti.

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