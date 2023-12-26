Ezilmiş yılbaşı pastası teslim eden Japon firma özür diledi

Japonya’da sipariş verilen yaklaşık 900 yılbaşı pastasının ezilmiş şekilde teslim edildiği şikayetleri sonrası, ünlü mağazalar zinciri Takashimaya Co. özür diledi.

Fotoğraf: The Japan Times

Firmadan hafta sonundan beri 5 bin 400 yene (38 dolar) çevrim içi sipariş verilen yaklaşık 900 ‘donmuş çilek fırfırlı’ yılbaşı pastasının, ‘ezilmiş bir şekilde’ teslim edildiği ortaya çıktı.

Yüzlerce müşterinin, teslim aldıkları ‘ezilmiş, kreması dağılmış, çilekleri düşmüş kek’ fotoğrafıyla, sosyal medya hesapları üzerinden firmaya şikayetlerini bildirdi.

Durumun kamuoyuna yansıması sonrası mağazalar zinciri Takashimaya Co. yaptığı açıklamada müşterilerinden özür diledi.

İmalattan teslimata kadar sorunun yaşandığı aşamanın saptanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilerle birebir temasa geçileceği belirtildi.

Firma içi yönetim sisteminin geliştirilmesi için her türlü çabanın gösterildiği bildirilen açıklamada, siparişlerin paketleme ve teslimatından sorumlu şirketlerle iletişim halinde olunduğu kaydedildi.

Ulusal basında, Japon firmanın, müşterilere para iadesi ya da yeni bir pasta teslimatını planladığı aktarıldı.