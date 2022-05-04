Ezber bozan stajyer maaşları: Ayda 8 bin dolardan fazla kazanlar var

Özellikle Türkiye’de stajyerlik çok az ya da yok maaşa boş işler yapmak anlamına gelebilse de ABD’li teknoloji ve finans şirketleri en iyileri stajyer olarak kapmak için ayda 8 bin dolar maaş ödüyor.

Fotoğraf: Jason Goodman/Unsplash

BBC’nin aktardığı Glassdoor’un 2022 anketine göre ABD’nin stajyelerine en iyi maaş ödeyen 25 şirketi belli oldu.

Glassdoor şirketlerin eski ya da mevcut çalışanlarının çalışma koşullarını değerlendirip maaşları hakkında bilgi verdiği bir internet sitesi. 2017’den bu yana stajyerlerine en çok maaş ödeyen şirketleri takip ediyor. Rakamlar her yıl daha da yükseliyor.

Listenin başında oyun şirketi Roblox var, şirket stajyerlerine ortalama 9 bin 667 dolar maaş veriyor. Microsoft, Deutsche Bank, eBay gibi şirketler ise stajyelerini aylık 7 bin dolar civarı maaşla evine yolluyor.

Glassdoor’un anketindi yürütenlerden, ekonomist ve veri uzmanı Lauren Thomas bazı stajyerlerin ortalama bir çalışandan daha fazla para kazanmasının birçok nedeni olduğunu ve hiçbirini şaşırtıcı bulmadığını söylüyor: “Bu miktar söz konusu stajyerlerin daha sonra kazanacakları maaşların yansıması. ayda 8 bin dolar kazanan bir stajyerin aynı şirkette işe başlaması durumunda başlangıç maaşı da benzer miktarda olacaktır. Bazı şirketlerin stajyerler bu kadar para saçmasının nedeni de zaten şirkette kalmalarını sağlamak.”

Tablo: Glassdoor

Thomas birçok şirketin stajyer programını geleceğe yatırım olarak kullandığına dikkat çekiyor. Stajyer olarak başlayan gençler daha sonra tam zamanlı işe alınıyor. Özellikle pandemide işverenler için çalışan bulmanın zorlaştığını, çalışanlar içinse her zamankinden daha fazla iş seçeneği olduğunu belirten Thomas bu artan seçeneklerin stajyerle için de geçerli olduğuna değiniyor. Dolayısıyla şirketler yetenekli elemanı tutmaya çalışıyor.

Bu cazip stajyerliklerin çoğu teknoloji ve finans sektöründe. Thomas iki yıl önce teknoloji şirketleri stajlarının en iyi maaş verenler listesinin yarısını bile oluşturmadığını söylüyor. Bugünse Silikon Vadisi şirketleri listenin yüzde 68’ni oluşturuyor: “Birçok şirket operasyonlarını ve günlük aktivitelerini online ortama taşıdığı için teknolojik alanda beceriler hiç olmadığı kadar talep görüyor.”

Yine de enerji, üretim gibi başka alanlardaki şirketler de, stajyerlere iyi maaşlar ödüyor ve onları elinde tutmak için mücadele veriyor.

Bu büyük şirketlerin daha kariyerlerinin başında olan çalışanları bile çekmeye uğraştığı anlamına geliyor.

Deneme ürünü gibi

“Ufak bir deneme ürünü gibi: Burada çalışırsan bu kadar kazanırsın.” Carnegie Mellon Üniversitesi’ndeki kariyer hizmetleri biriminin direktörü Ron Delfine şirketelerin uyguladığı stajyer maaşı politikasını bu sözlerle açıklıyor. Öğrencilerinin çoğunun Glassdoor listesindeki şirketlerde staj yaptığını belirterek yarısının staj sonunda iş teklifi alacağını tahmin ediyor.

Stajyerler iyi para ödemenin şirketlere işe alım sürecinde tasarruf yapma imkanı tandığını bir yandan da en yeteneklileri kapmayı garantilediğini söylüyor.

Uzaktan çalışmanın getirdiği avantajla birlikte artık stajyerler daha farklı sosyal ve finansal çevrelerden bulunabiliyor. Gençlerin, rüyalarını süsleyen stajyerlik fırsatı için ofisin bulunduğu pahalı büyükşehirlere taşınması her zaman şart değil. Thomas iyi haberi şöyle veriyor: “Bu iyi maaşlı stajyerlerin çoğu hala uzaktan çalışma düzeninde devam ediyor. Dolayısıyla San Francisco ve New York gibi büyük şehirler dışında farklı yerlerinden adayların da şansı var.”

Diğer sektörlerde durum ne?

Sanat, spor, medya gibi alanlarda ise hala bedavaya çalıştırılan stajyerler var.

Hatta 2018 verilerine göre ABD’deki stajyerliklerin yüzde 40’ı maaşsız.

Neyse ki bunun değişeceğine dair işaretler de var. Ücretsiz stajyerliğe tepki giderek artıyor. Stajyerler eski işverenlerine ücretsiz çalıştırıldıkları için dava açıyor ve kazanıyor.

Ayrıca, pandemi ve bunun sonucunda ortaya çıkan işgücü kıtlığı nedeniyle işverenler, çalışanların kötü maaşlı işlerden uzak durmaya çalıştığının farkına varıyor.

Delfine gelecekte iyi maaş ödeyen stajyerliklerin istisna değil norm olabileceği görüşünde. Özellikle stajyerlerin ekibe katabilecekleri düşünüldüğünde. Delfine’a göre ‘stajyerlerin önemi ve yaratabileceği etki’ fark edilecek ve herkes için ayda binlerce dolardan söz etmek mümkün olmasa da ortalama şimdikinin çok daha üstünde olacak.