Evsiz adamdan aşı karşıtı göstericiye tokat gibi yanıt

ABD’de aşı karşıtlarının düzenlediği protesto sırasında yoldan geçen evsiz adamın göstericilerden birine verdiği tokat gibi yanıt viral oldu.

Fotoğraf: Twitter

Los Angeles kentindeki Hollywood Bulvarı’nda aşı karşıtı küçük bir grup ellerinde pankartlarla ilerlediği sırada megafonlu gösterici kadın “Etraftaki bütün bu evsiz insanları görüyor musunuz? Covid yüzünden ölüyorlar mı? Kesinlikle hayır! Neden? diye bağırdı.

O esnada alışveriş arabasına doldurduğu eşyalarıyla yanlarından geçen evsiz bir adam cevabı ‘yapıştırdı‘: “Çünkü aşılıyım aptal.”

‘Film the Police LA‘ isimli Twitter hesabından paylaşılan görüntü 4,2 milyon kez izlendi, 150 binin üzerinde beğeni aldı.