Evren Devrim Zelyut: Şimdi bir de Filistin için bedel mi ödeyeceğiz?

Türkiye’de kimse mazlumlara yapılana karşı sessiz kalın demiyor. CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı asmadı mı? İYİ Parti en sert şekilde kınama yapmadı mı? Ancak ekonominin ve salgının en kötü dönemlerini yaşarken ABD ile yeni krizler yaratmak acaba dolar/TL’ye iyi gelir mi?

Ülkenin kasasındaki 128 milyar doları eritmişsiniz üstüne bir de eksi 60 milyar dolara indirmişsiniz, 140 milyar dolar kısa vadeli borcunuz var, en az 35-40 milyar dolar cari açık olacak, zaten kur durduğu yerde yukarı çıkıyor, dışa bağlı üretim iflasa gidiyor, Türk halkı sefalete yelken açmış şimdi bir de Filistin için bedel mi ödeyeceğiz?

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Filistin insanının canı çok önemli olabilir ama Türk halkının da kıymeti yok mu? Yaşamda siyaset denge gerektirir, mazlum için bedel ödemek istiyorsanız kendiniz ödeyin ama 85 milyonu beraberinizde öfkenin karanlık dehlizlerine sürüklemeyin.

Türk halkı bedel ödemekten bıktı. Artık ölmek değil yaşamak, ağlamak değil gülmek, insan gibi yaşamak, refah içinde mutlu olmak istiyoruz.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı