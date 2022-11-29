Evren Devrim Zelyut: Piyasalar haziran sonrası ne olur?

Haziran sonrası için faizler artar, borsa düşer yorumları yapanlara kesinlikle katılmıyorum. Evet faizler artacaktır doğal olarak bu durum borsaya baskı yapabilir ancak ülkemize yönelecek yabancı talebi faiz nedeniyle oluşacak satış baskısını karşıladığı gibi BIST için bu sefer de ‘Yabancı Ralli’sini gündeme getirecektir. Haziran’a kadar doların baskılanması, KKM’nin getirisinin negatife dönmesi, altın fiyatlarının FED faizi altında eziliyor olması nedeni ile bir tür ‘Yerli Rallisi’ yaşıyoruz, bu durum yukarıda da belirttiğim gibi Haziran sonrası ‘Yabancı Rallisi’ne dönüşecektir.

Amerikan dolarının ise ülkemizde belinin kırılacağına inanıyorum. Çünkü hem borsaya girecek milyarlarca dolar, hem de Altılı Masa’nın IMF ile mevcut AKP yönetiminin yüksek faizle bulduğu sermayenin tersine daha ucuz faizle bulacağı sermaye, kurların belini kıracaktır. AKP, IMF’ye neden karşıdır? Çünkü IMF, verdiği kredinin yandaşlara dağıtılmasını istemez, bu nedenle denetim yapar.

Haziran sonrası reel ve finansal piyasalarda yaz havasına hazır olalım!

Evren Devrim Zelyut’un yazısı