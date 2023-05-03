Evren Devrim Zelyut: Nerede bu altınlar?

Merkez Bankası’nın Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi raporları içinde yer alan tablolara baktığımızda Şubat sonunda 26,9 milyon troy ons olan altın rezervinin, 20 Nisan itibari ile 24,7 milyon troy onsa düştüğünü görüyoruz.

Türkçe tercümesi TCMB raporlarına göre altınlarda 68 tonluk eksilme var.

Nerede bu altınlar, bize bir banka yetkilisi çıkıp açıklama yapar mı?

Kimsenin babasının malı değil bunlar. Öyle kafanızdan satamazsınız. Kura basmak için mi sattınız ne oldu? Söyleyin! Yoksa yine biz hesabı Allah’a mı veririz diyorsunuz?

Böyle keyfi, kafasına göre siyaseti ve ekonomiyi yöneten bir yapı olabilir mi?

Bitirirken size şu soruyu sorayım: Evdeki halıyı, yatağı, yorganı satan kişiye güven olur mu? Bunları çaldıran insana emanet mal, mülk bırakılır mı?

Bırakılmaz diyorsanız 14 Mayıs’ta gereğini yapın…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı