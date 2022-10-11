Evren Devrim Zelyut: Kılıçdaroğlu’na bir şans vermemiz gerekiyor

AKP yarın yokmuş gibi Hazine kaynaklarını harcıyor, bu yıl 500 milyara varacak bir bütçe açığı oluşacak. Merkez’in rezervi net -62 milyar dolar, işin kötüsü rezervi dolduracak musluklar yani ihracat pazarlarımız küresel resesyon, savaş ve bağlı enerji fiyat artışları ile altüst olmuş durumda. Ama dediğimiz gibi harcamalar seçim nedeni ile tam gaz devam ediyor. İşte yukarıda da bahsettiğimiz bu enkaz nasıl kaldırılacak?

Kılıçdaroğlu beşeri ve maddi sermaye kaynaklarını en akılcı şekilde yöneterek enkazdan bir başarı öyküsü çıkarmak istiyor. Bunun temelinde ise toplumsal uyum ve barış var. Bunu görmemiz gerekli…

İşte bu noktada Kılıçdaroğlu’na bir şans vermemiz gerekiyor. Birliğimiz için, güçlü bir ekonomi için, barış içinde huzurlu bir ülke için artık yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. CHP liderine amasız, fakatsız, şartsız destek vermemiz gerekli. Ülke an itibarıyla sosyal demokrat hiziplere ve tartışmalara ihtiyaç duymuyor. Liderin etrafında kilitlenerek karanlığa karşı girişilecek bu son savaşta hepimizin birer nefer olmasına ihtiyaç var.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı