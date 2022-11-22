Evren Devrim Zelyut: Halka bu tezgahı anlatmak gerek

Kıymetli kardeşlerim, kısa vade dış borç 185 milyar dolar mı? Rezerv -60 milyar dolar mı? Bir ayda seçim için 83 milyar açık verdiniz mi? 2023 açığı 659 milyar TL’yi geçecek mi? Bu durum zamlar, vergiler demek değil mi? Dolar/TL 18,60’da NHN (Net Hata Noksan) kaynağı belirsiz para ve KKM (Kur Korumalı) ile tutuluyor mu? Şimdi Haziran sonrası bu baskıyı devam ettirecek NHN ve KKM kalmayacak. Kur üzerindeki baskı kalkınca sert yukarı hareketler göreceğiz. Peki bu artışı nasıl tutacaksınız? İktidar değiştiği anda kur fırlayınca enflasyon çarpı iki yaparsa halka bunu, ‘vay efendim AKP tuttu şimdi bırakmak zorunda kaldık’ diye anlatamazsınız. Haziran için laf, söz değil bize nakit gerek. Bu nakit için plan, program şart. Yabancı yatırımcıyı ikna edecek bir programın iktidar olmadan ilan edilmesi gerekiyor. Bu noktada halkın gözünü artık sosyal konulardan, ekonomik konulara çekmek gerek. Halka bu tezgahı anlatmak gerek, dış yatırımlar için hazırlık gerek. Sözle olmaz bu işler…

Dost acı söyler, eğer plan, program ve gerekli bağlantılar yapılmazsa Haziran sonrası ekonomide kaos gözüküyor. AKP başkanlığı 6 aylığına verir, yerel seçimlerde daha kuvvetli geri gelir, 6 ay sonra bir erken seçimle hop bir de baktınız Erdoğan yine başkan olmuş…

Hayal gibi geliyor değil mi? Hayır hayal değil, rakamlar çok net tabloyu ortaya koyuyor. Şunu açıkça söyleyeyim; seçim garanti değil, seçim alınsa bile devamı garanti değil, Altılı Masa acil odaklanacağı iktisadi konular hakkında propagandasını artırmalı ve Haziran sonrası için planlarını, tarım ve sanayide yapacaklarını proje proje açıklamalıdır. Eğer hâlâ projeler de yoksa, vay halimize!

Evren Devrim Zelyut’un yazısı