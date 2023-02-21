Evren Devrim Zelyut: Enflasyonda ve kurda rekorlara hazır mısınız?

Deprem daha ortada yokken dün Merkez’den gelen veriye göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -252,7 milyar ABD doları iken 2022 Aralık sonunda -279,1 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Yani ekonomi durduğu yerde büyük açıklar üretiyordu şimdi bu durum daha da kötüye gidecek.

Sözün özü turizm ve ihracatla yaşanan girişlerin düşeceği ancak harcamalarla yaşanacak çıkışların artacağı bir yılda Rus desteği kalktığı anda kurda trajik gelişmeler görülebilir.

Bütçede, para arzında, cari açıkta, enflasyonda ve kurda rekorlara hazır mısınız?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı