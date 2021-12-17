Evren Devrim Zelyut: Dolarda dönüşü olmayan yola girdik

Aklı başında merkez bankaları buna önlem olarak faizleri yukarı çekerek millî paralarının koruma kalkanını güçlendiriyor. Yani millî parayı cazip hale getirmek için verdikleri faizi artırıyor. Peki Türkiye ne yapıyor?

TCMB faizleri siyasi emir gereği düşürmeye devam ederek, Lira’nın hem kendi içimizden kaynaklanan enflasyon nedeni ile, hem de ABD’den gelecek faiz artışları dalgası ile çok daha fazla değer kaybetmesine kapı açtı.

Artık Lira’da kayıpları durdurmak imkansız. Çünkü bu faiz yolundan çıkmaya kimsenin niyeti yok.

Enflasyonu düşürmek yerine seçimi kazanmak için faiz indirmek işe yaramayacak. Dolara talep büyük bir hızla artmaya devam edecek.

Neticede olacak olan: AKP seçimi kaybedecek, halk fakirleşecek, yandaşlar zengin olacak..

Evren Devrim Zelyut’un yazısı