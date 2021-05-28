Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Akşener’e saldıran zihniyet doları, enflasyonu düşüremez!

AKP politikalarının ortak yönü nedir derseniz söyleyelim: Aynı hataları sürekli yaparak farklı sonuçlar beklenmesidir.

Dış politika ve ekonomide tekrarlanan hatalara iç politika da eklendi. Yapılan bu son hata ile Türk ekonomisine iç ve dış yatırımcı güveni iyice bitirildi.

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Hem sövecekler, hem dövecekler ama ekonomi bundan etkilenmeyecek. Yok öyle bir şey…

Dünya AKP’nin parmağının ucunda dönmüyor. İstekleri kanun değil. Demokrasiye, hakka, hukuka, adalete uymadıkları sürece ekonomiyi düzeltemeyecekler. Öfkeyi ve kini yükselttikleri ölçüde siyaset sahnesinden hızla silinecekler. Ama bu gidişin faturasını ekonomide Türk milleti ödeyecek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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SON HABERLER

Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

Sedat Peker’e yakalama kararı

Ankara başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.