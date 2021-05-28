Evren Devrim Zelyut: Akşener’e saldıran zihniyet doları, enflasyonu düşüremez!

AKP politikalarının ortak yönü nedir derseniz söyleyelim: Aynı hataları sürekli yaparak farklı sonuçlar beklenmesidir.

Dış politika ve ekonomide tekrarlanan hatalara iç politika da eklendi. Yapılan bu son hata ile Türk ekonomisine iç ve dış yatırımcı güveni iyice bitirildi.

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Hem sövecekler, hem dövecekler ama ekonomi bundan etkilenmeyecek. Yok öyle bir şey…

Dünya AKP’nin parmağının ucunda dönmüyor. İstekleri kanun değil. Demokrasiye, hakka, hukuka, adalete uymadıkları sürece ekonomiyi düzeltemeyecekler. Öfkeyi ve kini yükselttikleri ölçüde siyaset sahnesinden hızla silinecekler. Ama bu gidişin faturasını ekonomide Türk milleti ödeyecek.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı