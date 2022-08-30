Evren Devrim Zelyut: AKP fırtına ekti, kasırga biçecek

AKP 2008 sonrası halkın gönlünü nasıl kazanmıştı? FED’in krizde bastığı paralar Türkiye’ye de girip kuru düşürünce 1990’larda ağır enflasyon altında ezilen vatandaş düşen enflasyonla nefes almıştı. Kerameti AKP’de sanan seçmen AKP’yi baş tacı yapmıştı. Ancak o sermaye hareketleri 2013’den beri tersine döndü. Uzun süredir dolar kaçıyor, kur yükseliyor, dış girdi bağı olduğu için enflasyon yükseliyor. İşte şimdi Türkiye üzerine dışarıdan bir taraftan enerji fırtınası, diğer taraftan FED politikaları ile oluşan dolar kıtlığı fırtınası yaklaşıyor.

Bir fırtına döne döne gelir, önce kenarları vurur, Türkiye’ye kenarları vurdu ve kuru 18 üzerine attı. Daha sonra ortasında bir delik olur, ona fırtına gözü derler, orada sert rüzgârlar ve yağış kesilir, şimdi Körfez sermayesi ile fırtınanın gözünde rahatız ama o akış bitince ekonomi sallanmaya başlayacak, sonbahar ve kış, kurun ve enflasyonun halkı yıprattığı bir dönem olacak.

AKP fırtına ile geldi, fırtına ekti, kasırga biçecek, sert rüzgârlarla gelen, yine sert rüzgârlar eşliğinde tarihin çöplüğüne gidecek….

Evren Devrim Zelyut’un yazısı