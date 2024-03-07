Evlenirken pahalıya kaçmayın

Alyans ve düğüne ne kadar çok para harcanırsa boşanma olasılığı o kadar artıyor.

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Bahar gelirken gönül yayları gevşiyor, nikah tarihleri de yavaş yavaş belli oluyor. Ancak size bir uyarımız var.

Ekonomi profesörleri Andrew Francis-Tan ve Hugo Mialon’un araştırmasına göre alyansa ne kadar çok para harcanırsa boşanma olasılığı o kadar artıyor. Özellikle yüzüğün fiyatı 2 bin dolardan (64 bin lira) fazlaysa boşanma oranı hayli yüksek.

Arıştırmaya 3 bin evli insan katıldı.

Araştırmanın makalesinde, “Bir yüzüğe 2 bin ile 4 bin dolar (64 bin ile 128 bin lira) arasındaki harcamak, 500 ila 2 bin dolar (16 bin ile 64 bin lira) harcamaya kıyasla 1,3 kat daha fazla boşanma tehlikesiyle ilişkili” dendi.

Aynı durum düğünde de geçerli. 1000 doların (32 bin lira) altındaki düğünler boşanma riskinde önemli bir düşüşe işaret ediyor. Buna karşılık 20 bin doların (640 bin lira) üzerinde düğünler ise bu olasılığı kadın örnekleminde 1,6 kat artırıyor.

Gönüller bir olduğunda samanlığın seyran olur lafı hala gerçekliğini koruyor gibi.