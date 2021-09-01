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Yaramazlara biraz batar!

Evinde yaralı bulunan kadın hayatını kaybetti: Kocası gözaltında

Bursa’da evinde bıçaklanmış halde bulunan bir kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kocası gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Osmangazi ilçesinde dün, Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak’taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G.’nin kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Necati G.’nin eşi Ebru G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış halde buldu.


Ağır yaralı halde özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Necati G.’nin (40) Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

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