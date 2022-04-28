Evden kaçan ördeği ararken kayıp kadının cansız bedenini buldular

ABD’de, 2020’den beri kayıp kadının cansız bedeni ‘bir ördek sayesinde‘ bulundu.

Fotoğraf: knowyourcritter.com (temsili)

Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Nellie Sullivan 2020’de ortadan kaybolduktan sonra torunu ve torununun kocası hakkında soruşturma başlatılmıştı.

2021’de, uyuşturucu bulundurmanın da aralarında bulunduğu başka suçlar nedeniyle tutuklanan Angela Wamsley (46) ve Mark Alan Barnes (50) polise göre şüpheliydi. Sullivan’ın öldürüldüğü düşünülüyordu. Ancak yaşasa 93 yaşında olacak Sullivan’ın akıbeti anlaşılamadığı için ikili hakkında yaşlı kadının kaybolmasıyla ilgili cinayet suçlaması yapılamamıştı.

Sullivan’a ne olduğu beslendiği evden kaçan bir ördek sayesinde anlaşıldı. Candler’de, polisin bir soruşturma kapsamında arama yaptığı bölgede, bir aracın altına gizlenen ördeği arayan sahibi, 14 Nisan’da, Sullivan’ın cansız bedeninin atıldığı konteyner’i buldu ve yakındaki polis ekibine haber verdi. Ördeği ararken Sullivan’ın cesedi bulununca Wamsley ve Barnes’a birinci derece cinayet suçlaması yöneltildi.

İkilinin, Sullivan’ın devletten aldığı destek ödemelerini de aldığı belirlendi.

‘Elimizde olsa madalya verirdik’

”Elimizde olsa ördeğe madalya verirdik” denen polis açıklamasında, Sullivan’ın ne zaman öldürüldüğünün kesinleşmediği ancak birkaç yıl önce başka bir yerde öldürülüp cesedinin buraya atıldığı belirtildi.

Otopsi ve soruşturmada elde edilen diğer bilgi ve deliller, ifadeler sayesinde Sullivan’ın nasıl öldürüldüğünün netleşeceği aktarıldı.

Wamsley ve Barnes 13 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.