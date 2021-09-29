Evde yalnız olan dokuz ve 12 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti

Karaman’da amcasının evindeki tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, dokuz yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu.

AA’nın haberine göre Ş.D. okuldan çıktıktan sonra Covid-19 temaslısı olduğu için karantinada olan kuzeni Y.D.’ye ödevlerini vermek için amcasının evine gitti.

Ş.D., kuzeninden başka kimsenin olmadığı evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kuzeninin karnına isabet etti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Y.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.D. ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden Y.D.’nin babasının olay sırasında koyun otlattığı, annesinin de doğum yapan bir koyuna bakmak için ahırda olduğu öğrenildi.