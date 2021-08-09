‘Evde olimpiyat’ düzenleyerek ALS derneğine bağış topladılar

Britanya’da, bir karı koca, ALS, diğer adıyla motor nöron hastalığının tedavisinin bulunması için çalışan bir derneğe bağış toplamak amacıyla ‘evde olimpiyat’ düzenledi. 10 bin sterlini (120 bin lira) hedefleyen çift, 110 bin sterlin (1,32 milyon lira) topladı.

Fotoğraf: BBC

Oxfordshire bölgesinde yaşayan Charlotte Nichols ve Stuart Bates, Tokyo Olimpiyat Oyunarı’nın düzenlendiği 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde 102 olimpiyat etkinliği düzenledi. Amaçları, Stuart Bates’in 10 yıl önce, 49 yaşında ALS nedeniyle hayatını kaybeden erkek kardeşi Spencer’ı anmak ve Motor Nöron Hastalığı Birliği’ne bağış toplamaktı.

Spencer Bates’in adından yola çıkılarak düzenlenen ‘Spennylympics’te onlara 60 olimpiyat gönüllüsü destek verdi. Ozford, Bristol, Dorset, Reading ve başkent Londra’daki müsabaka, koşu, bireysel spor gibi etkinliklerin bir kısmını gönüllüler tamamladı. Aralarında, halter, ritmik cimnastik, kaykay, boks gibi dalların bulunduğu branşları ise Bates çiftinin sorumluluğundaydı.

Çift, Japonya’nın başkenti Tokyo’daki organizasyonun sona erdiği gün maraton koşarak ‘kendi olimpiyat oyunlarını’ bitirdi. Ve, hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olduğunu, derneğe destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti

Spennylympics fikrinin sahibi Stuart Bates, “Kardeşim öleli 10 yıl oldu. Onu düşünmediğim tek bir gün yok. İkimiz de olimpiyat oyunlarını çok severdik, çok ilgiliydik. Onu böyle anmak ve yakalandığı hastalığa çare bulunması için yürütülen çalışmalara destek vermek istedik” dedi

Nichols Stuart ise, “Çoğu spor dalını çok sevdik. Çok çalıştık. Belki 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gerçekten mücadele ederiz” diye espri yaptı.

Stuart çifti, bir süre dinlendikten sonra ALS’yle mücadeleye destek için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

ALS, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ve istemli kas hareketinin kontrolünün kaybına neden olan ilerleyici bir sinir sistemi rahatsızlığı.