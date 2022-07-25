Evde beslediği yılan boynuna dolandı: Polis son anda vurarak kurtardı

ABD’de beslediği yılan boynuna dolanan adam polis tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Fotoğraf: Diego Madrigal/Pexels

Pennsylvania’da yaşanan olayda ihbar üzerine eve giden polis 28 yaşındaki adamı boynunda yılanla bilincini kaybetmiş halde buldu.

CNN’in aktardığı polisin verdiği bilgiye göre yılanın boyu en az 4,5 metreydi.

Durumun ölüm kalım meselesi olduğunu belirten polis yılanın adamın vücudundan uzakta duran baş kısmına ateş ettiklerini anlattı. Saniyelik bir karar olduğunu ifade eden polis geç kalınsaydı adamın ölmüş olacağını vurguladı. Yılanın bir süre süründükten sonra öldüğü belirtildi

Olay yerinde müdahalesi yapılmasının ardından hastaneye kaldırılan adamın evde beslediği iki yılan daha bulunduğu öğrendildi.